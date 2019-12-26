آرسنال ينجو من فخ بورنموث في البريميرليج

في مباراة مايكل أرتيتا الأولى، استطاع أن يظهر آرسنال بشكل أفضل نوعًا ما عن المباريات الماضية، ولكن النتائج السلبية متواصلة والفريق تعثر مجددًا.

سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، دان جوسلينج قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 35 بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء، ورغم سيطرة آرسنال وتهديد مرمى بورنموث، إلا أن شباك لينو هي التي اهتزت.



وانتهى الشوط الأول بتقدم بورنموث بهدف نظيف قبل أن يواصل آرسنال محاولاته في الشوط الثاني ويأتي التعادل من خلال أوباميانج.

الدولي الجابوني في الدقيقة 63 استطاع أن يتعادل للضيوف، بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء مستغلًا خطأ دفاعات بورنموث في التغطية.

كالوم ويلسون سجل هدفا ثانيا لبورنموث في الدقيقة 81 ولكن حكم المباراة ألغاه؛ بسبب تواجد كالوم في وضعية التسلل.

أمطار غزيرة في الملعب لم تمنع الجماهير من الحماس في مدرجات دين كورت، أرتيتا دفع بكل أوراقه، أبرزها نيكولاس بيبي في الدقيقة 82.



حاول آرسنال كثيرًا، وكاد ويلوك أن يسجل الفوز في الدقيقة 91، ولكن رامسديل وجد الكرة في أحضانه.

التعادل وضع آرسنال في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بينما بورنموث سادس عشر برصيد 20 نقطة.

