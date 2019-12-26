عضو بحقوق الانسان: التظاهرات تمتد لكركوك‬ احتجاجا على غياب العدالة‬ بالتعيينات

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الخميس، أن التظاهرات تمتد الى محافظة كركوك احتجاجا على غياب العدالة في التعيينات.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهرات تمتد الى محافظة كركوك احتجاجا على غياب العدالة في التعيينات".
وأضاف، "نأمل ان تكون الحكومات المحلية في كل المحافظات المستقرة نسبيًا اكثر حكمة في التعامل مع الجمهور الذي لديه الكثير من التراكمات والمعاناة للخروج الى الشارع".
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