عضو بحقوق الانسان: التظاهرات تمتد لكركوك‬ احتجاجا على غياب العدالة‬ بالتعيينات

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهرات تمتد الى محافظة كركوك‬ احتجاجا على غياب العدالة‬ في التعيينات".

وأضاف، "‏نأمل ان تكون الحكومات المحلية في كل المحافظات المستقرة نسبيًا اكثر حكمة في التعامل مع الجمهور الذي لديه الكثير من التراكمات والمعاناة للخروج الى الشارع".