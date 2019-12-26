مقتل أربعة مدنيين على الأقل في سيطرة 'وهمية' بين كركوك وتكريت

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل أربعة مدنيين بسيطرة "وهمية" بين كركوك وتكريت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من معمل الجص بين كركوك وتكريت وقاموا بقتل اربعة مدنيين على الاقل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتشهد مناطق عدة، بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.
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