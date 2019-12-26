الإمارات تشهد كسوفا حلقيا للشمس

شهدت الإمارات ظاهرة فلكية نادرة، الخميس، تتمثل في كسوف حلقي للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.



والمناطق التي تشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره نحو 155 كم، يبدأ من شرق السعودية ثم الإمارات ثم سلطنة عمان، ثم يكمل مساره في المحيط الهندي، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشاهد الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكّن من رؤيته ككسوف جزئي.





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وغرد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، عبر حسابه على تويتر قائلا "فعالية مشاهدة الكسوف الحلقي من منطقة ليوا، الفعالية برعاية وكالة الإمارات للفضاء".





وسيتمكن سكان تلك المناطق التي تشهد الكسوف الحلقي من رؤية ومتابعة ظواهر نادرة ومميزة، فعند اكتمال ونهاية الكسوف الحلقي يمكن رؤية ظاهرة تسمى حبيبات بيلي، فحواف القمر ليست حادة بل عبارة عن تعرجات ونتوءات بسبب جبال ووديان القمر التي تقع على حافته، فعند اكتمال الكسوف الحلقي تصل أشعة الشمس إلينا من خلال وديان القمر، ومن ثم تظهر حبيبات مضيئة على حافة القمر.

يشار إلى أن الخبراء حذروا من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف، فذلك قد يؤدي إلى تلف في العين قد يصل إلى درجة العمى الدائم.

كانت وكالة الإمارات للفضاء أعلنت عن تنظيمها فعالية بالتعاون مع مركز الفلك الدولي بأبوظبي في فندق تلال ليوا بالقرب من مدينة زايد في منطقة الظفرة، إضافة إلى فعالية أخرى بالتعاون مع "مرصد الثريا الفلكي" في منتجع قصر السراب الصحراوي، وفعالية بالتعاون مع "مرصد الإمارات المتحرك" في مارينا مول بأبوظبي، حيث يمكن للمهتمين دخول الفعالية مجانا من خلال الحضور إلى المواقع.