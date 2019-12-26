أفورقي يضع حجر الأساس للسفارة الإريترية في أديس أبابا

وضع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رفقة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، حجر الأساس لمبنى السفارة الإريترية الجديد وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش الافتتاح أن مساحة الأرض التي وضع فيها حجر الأساس لسفارة إريتريا هي "هدية عيد الميلاد من قبل شعب وحكومة إثيوبيا لشعب وحكومة إريتريا".





وأعرب آبي أحمد، في كلمة مقتضبة خلال المناسبة، عن استعداده لتعزيز التعاون مع إريتريا في مختلف المجالات في العام 2020.

وقال: "إن أيادي إثيوبيا مفتوحة لشعب وحكومة إريتريا في جميع القطاعات".

ولفت إلى أن البلدين سيبذلان المزيد من الجهد لإخراج شعبي البلدين من الفقر، وأضاف أن عام 2020 سيكون بداية لازدهارشعبي إثيوبيا وإريتريا ومنطقة شرق أفريقيا بأسرها.

بدوره، أعرب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عن امتنانه لحسن الضيافة، وقال: "لا أدري كيف أصف شعوري لحسن الضيافة، وأصبحت زيارتي ليومين في إثيوبيا وكأنها شهران".

وجدد أفورقي عزمه على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وقال: "أجدد قرار إريتريا الحازم بعمل كل ما يلزم لاسترداد الفرص الضائعة خلال الفترة الماضية"، مشددا على ضرورة العمل من أجل فصل جديد من التعاون بين البلدين.





وأضاف أفورقي أن شعبي البلدين انقطعا لفترة طويلة، ولكن حاليا ستعمل أسمرا مع أديس أبابا لرفع مستوى علاقاتنا في جميع المجالات من خلال التعاون الفعلي في العام المقبل.

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شارك في حفل وضع حجر الأساس لسفارة إريتريا بأديس أبابا، بجانب الرئيس الإريتري ورئيس وزراء إثيوبيا، وزيرا خارجية البلدين ونائب عمدة مدينة أديس أبابا، تاكلي أوما، وعدد من كبار المسؤولين بإثيوبيا والوفد المرافق للرئيس أفورقي في زيارته الحالية إلى إثيوبيا.





وعلى هامش الزيارة، نظمت زيارات ميدانية للرئيس الإريتري والوفد المرافق له رفقة رئيس الوزراء آبي أحمد، شملت مشروع شغر للتجميل العاصمة، ومركز "إنطوطو" للرصد والمعلومات والمتابعة للقمر الاصطناعي الإثيوبي الذي أطلق الجمعة الماضبة، فضلا عن زيارة المنطقة الصناعية بمدينة أداما حاضرة إقليم أوروميا والمشاريع الزراعية والصناعية بمنطقتي بيشوفتو ودوكيم ضواحي العاصمة.





ووصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الأربعاء، إلى أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الرابعة بعد إنهاء البلدين خلافاتهما في يوليو/تموز 2018، وتوقيعهما اتفاق مصالحة تاريخيا أنهى نزاعا طال لأكثر من عقدين من الزمن.

ويرافق الرئيس الإريتري وفد على رأسه وزير الخارجية عثمان صالح، ومستشار الرئيس يمان غبرآب.

وتأتي زيارة أفورقي بعد أسبوعين من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعرب فيها عن أمله بأن يحتفل بإنجاز جائزة نوبل للسلام مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قريبا.

وفي يوم 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال آبي أحمد، في تصريحات خلال عودته من النرويج بمطار أديس أبابا الدولي، إن الجائزة أتاحت فرصة عظيمة لبناء صورة البلاد، داعيا الإثيوبيين إلى اغتنام الفرصة لبناء بلدهم.

وتسلم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجائزة في العاصمة النرويجية أوسلو، بحضور مسؤولين وأعضاء اللجنة وعدد كبير من المشاركين فيها.

ومنحت الجائزة لآبي أحمد كاعتراف دولي من لجنة نوبل للسلام النرويجية، بما بذله من جهود أسفرت عن تحقيق السلام مع إريتريا، ووساطته بين الفرقاء السودانيين وجهوده في استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وتُعَد زيارة أفورقي لإثيوبيا هي الرابعة له، منذ أن وقّع البلدان "إعلان المصالحة والصداقة" في يوليو/تموز 2018، الذي تم بموجبه فتح السفارات بين البلدين وتطوير الموانئ واستئناف رحلات الطيران، في بوادر ملموسة على التقارب الذي أنهى عداءً استمر عقدين من الزمان.

وأعادت إريتريا فتح سفارتها في أديس أبابا في يوليو من العام الماضي بعد 20 عاما