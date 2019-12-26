يوم تاريخي.. إيرانيون يتحدون خامنئي بتأبين ضحايا الاحتجاجات

رغم تشديد السلطات الإيرانية قبضتها الأمنية، أقام مئات المتظاهرين "يوماً تاريخياً" لتأبين قتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي دامت لنحو أسبوعين؛ اعتراضا على غلاء أسعار البنزين 300%.

وشهدت مدن كبرى مثل أصفهان وسط إيران، مسيرات شعبية حاشدة في الشوارع هتف خلالها المتظاهرون ضد المرشد علي خامنئي باعتباره أعلى هرم السلطة في البلاد، والتنديد بقتل المحتجين بالرصاص الحي.

وبث حساب تابع للمعارضة الإيرانية باسم "إيران نيوز واير" عبر موقع تويتر، مقاطع مصورة لحشود بشرية في كرج الواقعة غرب العاصمة طهران على مقربة من قبر شاب إيراني يدعى بويا بختياري اخترقت رصاصة رأسه خلال احتجاجات البنزين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وردد متظاهرون عرقلت عناصر أمنية إيرانية مساعيهم للوجود بمحيط مقبرة "بهشت سكينة" في كرج هتافات ضد "الديكتاتور"، في إشارة إلى خامنئي ونظامه المستحوذ على حكم البلاد منذ 40 عاماً.





وشارك ما يزيد على 2000 متظاهر في مسيرة بمدينة يزدان شهر بأصفهان لتأبين المراهق ساسان عيدي وند (17 عاما) الذي قتل برصاصة من قوات الأمن الإيرانية، الشهر الماضي، حسبما ذكر حساب "إيران نيوز واير".

وحاولت عناصر قوات الأمن الإيرانية منع المتظاهرين من التقاط صور أو مقاطع مصورة للتجمعات الحاشدة في مدن مختلفة.

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وأظهرت تسجيلات مرئية عبر الإنترنت انتشارا كثيفا لعربات مدرعة وعناصر شرطية وأخرى تابعة لمليشيات الباسيج والحرس الثوري بمدن إيرانية مختلفة.

ووصف بيان صادر عن نقابة عمال شركة هفت تبه (التلال السبعة) لإنتاج السكر بإقليم الأحواز (خوزستان) جنوب غرب إيران، تأبين ضحايا احتجاجات البنزين بيوم تاريخي.





واعتبر البيان المنشور عبر موقع تيليجرام أن مراسم تأبين قتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الخميس، بمثابة يوم مشترك للمطالبة بالمساواة والحرية في عموم إيران.



ووصف بيان نقابة عمال شركة هفت تبه التي شهدت إضرابات متكررة على مدار العامين الأخيرين، أن أربعينية ضحايا الاحتجاجات الأخيرة موجة جديدة من المظاهرات في البلاد.

وتضامنت عائلات ضحايا قتلوا نتيجة عنف النظام الإيراني، خلال السنوات الماضية مع مظاهرات، الخميس، التي تزامنت مع إقامة مراسم الأربعين لقتلى الاحتجاجات.

وأكد بيان حمل توقيعات جماعية لذوي ضحايا عنف النظام الإيراني خلال 4 عقود، مثل فرانس بختيار ابن المعارض الإيراني الراحل شابور بختيار، وبرستو فروهر ابنة داريوش فروهر وبروانة إسكندري، أن مطالب جموع الإيرانيين تتلخص بنيل الحرية وحقوق الإنسان والعدالة.

ودعا الموقعون إلى مواصلة الكفاح السلمي ضد القمع والقتل الجماعي الذي يمارسه نظام المرشد الإيراني علي خامنئي ضد أبناء الشعب داخل البلاد.