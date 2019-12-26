"التحدي والإنجاز".. مصر تنقذ اقتصادها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت مصر نجاحا كبيرا بتجربتها في الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام ٢٠١٩، باعتباره بداية مرحلة "جني الثمار" لبرنامج الإصلاح

وانخفض عجز الموازنة من 11,4 ٪ في ٢٠١٤ إلى ٨,4٪ في ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولي 3,5٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى ٧,٥٪، ومعدل التضخم من ٣3٪ في 2017 إلى ٣,٤٪ في 2019، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪.