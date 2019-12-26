الرئاسة التونسية تنفي مزاعم الانضمام لحلف تركيا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الرئاسة التونسية، الخميس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية عن الدخول في تحالف إقليمي، مؤكدة أنه افتراء وتشويه.

وقالت الرئاسة في بيان، إن التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ أمس، فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من المصادر نفسها التي دأبت على الافتراء والتشويه.

وأضاف البيان: "إذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ".

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وأكد أن الرئيس التونسي قيس سعيد حريص على سيادة بلاده واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش.

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد لدى تونس أيّ نيّة للدخول لا في تحالف إقليمي أو اصطفاف على الإطلاق.

وتابع: "كل من يريد التشويه والكذب عليه أن يعلم أنّه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".