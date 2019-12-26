الرئيس السيسي يرد على «ياسر رزق» بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انخفاض أسعار السلع الأساسية، مرتبط بتعافي الاقتصاد وارتفاع معدلات التصدير، وانخفاض فاتورة الاستيراد بتلبية احتياجات المواطنين.

وردًا على سؤال الكاتب الصحفي ياسر رزق، حول رسالته للمواطنين مع مطلع العام الجديد بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية،قال السيسي : أن انخفاض الأسعار مرتبط كذلك بقلة الطلب على الدولار مما يساهم في انخفاض سعره، مؤكدًا أن ذلك يعكس بالطبع قوة اقتصاد الدولة وقدرتها على زيادة معدلات التصدير للخارج.

وشدد الرئيس السيسي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الفيوم، أمس الأربعاء، على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستقرار السلع، في ظل ظروف تراكمت على مدار 50 عامًا، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا زال هناك طبقة من الشعب تعاني وهي طبقة محدودي الدخل.

Advertisements