أعربت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بالتواجد، اليوم الخميس 26 ديسمبر، بين أسر مصر المنتجة في معرض «ديارنا» تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن المعرض فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة.
ووجهت قرينة الرئيس، رسالة للقائمين على المعرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أبهرني أيضا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض».
كانت هذه تفاصيل خبر من «ديارنا» .. «انتصار السيسي» توجه رسالة لذوي القدرات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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