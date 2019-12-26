قائد البحرية الإيرانية: أميركا تمتاز بالاعتداء على الغير ولا تجرؤ على مهاجمة إيران

ركّز قائد القوة البحرية للجيش ال​إيران​ي الأدميرال حسين خانزادي، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ومنذ تأسيسها، تمتاز بالاعتداء على الغير ولكن بسبب الاستعداد التام الّذي تمتاز به القوات المسلحة الإيرانية، فإنّها لا تملك جرأة الهجوم على إيران".

ولفت خلال اجتماع للقوات البحرية الخاصة في مشهد، إلى أنّ "الولايات المتحدة طردت ​الهنود الحمر​ من أراضيهم، وفي حروبهم الداخلية قتلوا 800 ألف شخص، وهي البلد الوحيد الّذي استخدم ​السلاح النووي​ في الحرب، وهي من شنّت الحرب العراقيّة- الإيرانيّة وهي من أسّس تنظيم "داعش"، فهي أينما حلّت، حلّت الحرب". وطالب القوات المسلحة وخاصّة البحرية أن "تكون على استعداد تام، وأن تكون كالأسد في البحار بحيث لايتجرّأ أحد الاقتراب منه".

وأوضح خانزادي "أنّنا نعيش اليوم الحرب الاقتصاديّة الّتي لا نرى إطلاقاتها الناريّة"، مشيرًا إلى أنّ "العدو ولممارسة الضغوط على إيران كي تستسلم، بات يستخدم شتّى الوسائل ومنها الحرب الاقتصاديّة وبثّ الدعايات من خلال الفضاء الافتراضي".