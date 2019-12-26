اردوغان: أبلغنا أوروبا أنه ليس بالإمكان استيعاب موجة جديدة من النازحين السوريين

ركّز الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "​تركيا​ أبلغت ​العالم​ وعلى رأسه ​أوروبا​، أنّه لم يعد بإمكاننا استيعاب موجة جديدة من ​النازحين السوريين​، ويجب تحقيق التهدئة في إدلب"، لافتًا إلى أنّ "الوضع في إدلب بات مثيرًا للقلق إلى حدّ كبير".

وشدّد في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، في العاصمة ​أنقرة​، على "وجوب تحمّل أوروبا مسؤوليّات من أجل تحقيق التهدئة في إدلب، الّتي يعيش فيها ما يقرب من 4 ملايين شخص"، مشيرًا إلى أنّ "هجمات ​النظام السوري​ في إدلب لا تجعل وقف ​إطلاق النار​ الدائم ممكنًا".

وبيّن اردوغان أنّ "قرابة 100 ألف شخص فرّوا من تلك الهجمات باتجاه حدودنا".