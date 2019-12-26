ركّز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على أنّ "تركيا أبلغت العالم وعلى رأسه أوروبا، أنّه لم يعد بإمكاننا استيعاب موجة جديدة من النازحين السوريين، ويجب تحقيق التهدئة في إدلب"، لافتًا إلى أنّ "الوضع في إدلب بات مثيرًا للقلق إلى حدّ كبير".
وشدّد في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، في العاصمة أنقرة، على "وجوب تحمّل أوروبا مسؤوليّات من أجل تحقيق التهدئة في إدلب، الّتي يعيش فيها ما يقرب من 4 ملايين شخص"، مشيرًا إلى أنّ "هجمات النظام السوري في إدلب لا تجعل وقف إطلاق النار الدائم ممكنًا".
وبيّن اردوغان أنّ "قرابة 100 ألف شخص فرّوا من تلك الهجمات باتجاه حدودنا".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: أبلغنا أوروبا أنه ليس بالإمكان استيعاب موجة جديدة من النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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