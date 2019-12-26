مقتل 14 جنديا نيجريا خلال هجوم إرهابي في غرب البلاد

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، أنّ "قافلة من رجال الدرك وعناصر الحرس الوطني الّذين كانوا يرافقون فرق التسجيل في الانتخابات في بلدية سانام (دائرة أبالا) تعرّضت لمكمن من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح في منطقة تيلابيري في غرب النيجر".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في نهاية معركة شرسة، قضى سبعة من رجال الدرك وسبعة من الحرس، فضلًا عن اعتبار أحد عناصر الحرس في عداد المفقودين"، مؤكّدةً أنّ "العدو تكبّد خسائر جسيمة في الوقت نفسه".
يُذكر أنّ في منطقة تيلابيري القريبة من مالي، قُتل 71 جنديًّا نيجريًّا في 10 كانون الأول الحالي، في أسوأ هجوم منذ استئناف الهجمات الجهاديّة في عام 2015 في هذه الدولة.
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