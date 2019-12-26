لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، إلى أنّ "رغم الانهيار الّذي نعيشه، رغم التشرذم الوطني والطائفي الّذي وصلنا إليه، رغم حال الفقر الّذي وصل إليه اللبنانيون، رغم ثورة الناس... أخبرَنا رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ رئيس أكبر كتلة نيابية يحقّ له تأليف الحكومة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لم أفهم على أي مادة في الدستور ارتكز، لكنّني فهمت جيّدًا أين نحن ذاهبون"، مشدّدًا على أنّ "في ذكرى ميلادك، يا رب ساعدنا".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم تعليقا على كلام الرئيس عون: لم أفهم على أي مادة في الدستور ارتكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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