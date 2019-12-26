واكيم تعليقا على كلام الرئيس عون: لم أفهم على أي مادة في الدستور ارتكز

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "رغم الانهيار الّذي نعيشه، رغم التشرذم الوطني والطائفي الّذي وصلنا إليه، رغم حال ​الفقر​ الّذي وصل إليه اللبنانيون، رغم ثورة الناس... أخبرَنا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أنّ رئيس أكبر كتلة نيابية يحقّ له ​تأليف الحكومة​".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لم أفهم على أي مادة في ​الدستور​ ارتكز، لكنّني فهمت جيّدًا أين نحن ذاهبون"، مشدّدًا على أنّ "في ذكرى ميلادك، يا رب ساعدنا".