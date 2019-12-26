إعادة فتح السير على طريق عام حاريصا وحركة المرور طبيعية في المكان

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح السير على طريق عام ​حاريصا​، و​حركة المرور​ طبيعية في المكان".

وكانت قد أشارت الغرفة منذ بعض الوقت إلى "قطع طريق عام حاريصا بسبب انهيار أتربة وصخور، وتحويل السير باتجاه الطرقات الداخلية في غدير بالاتجاهين".