عويجان رحبت بقرار لجنة المال عدم دمج دور المعلمين: التربية ما زالت بخير

رحّبت رئيسة "​المركز التربوي للبحوث والإنماء​" الدكتورة ​ندى عويجان​، بقرار ​لجنة المال والموازنة​ النيابية القاضي بإلغاء المادة 26 من مشروع قانون موازنة 2020، مركّزةً في هذا الإطار على أنّ "التربية في ​لبنان​ ما زالت بخير، تمّ إلغاء المادة 26 المتعلقة بدمج دور المعلمين والمعلمات".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المركز التربوي للبحوث والإنماء" يُقدّر عاليًاً ما قامت به لجنة المال والموازنة مجتمعةً باتخاذ هذا القرار، ويشكر اهتمام رئيسها وأعضائها وحرصهم على التربية، كما يشكر جميع من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، بخاصّة النواب الّذين اهتمّوا بالموضوع وسعوا جاهدين إلى إبراز أهميّة المركز بشكل عام، وأهميّة دور المعلمين والمعلمات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية بشكل خاص، ودورها الأساسي والريادي في التدريب والتطوير المهني لكفايات المدراء والإداريّين والمعلّمين وغيرهم من العاملين في القطاع التربوي في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي".

وشدّدت على "أنّنا نعاهدكم، أنتم الّذين آمنتم برسالتنا ووثقتم بإرادتنا، على المضي قدمًا في تطوير القطاع التربوي في لبنان، كما سنعمل وإياكم على استعادة لبنان دوره الريادي في المنطقة، وجعل "المركز التربوي للبحوث والإنماء" منارةً للتربية في لبنان والعالم".