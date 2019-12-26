تجمّع عدد من المحتجّين أمام "مصرف ​لبنان​" في ​الحمرا​، تحت شعار "​الليرة​ مش بخير"، مردّدين هتافات "يسقط حكم المصرف" و"مش دافعين". وطالب المحتجّون باستعادة ​الأموال المنهوبة​، مندّدين بـ"السياسة الماليّة والنقديّة للمصارف ولـ"​مصرف لبنان​"، حيث تحتجز ​المصارف​ أموال المودعين"، ومستنكرين "الإجراءات والهندسات المالية لهذا القطاع". كما أكّدوا "الاستمرار بالاحتجاج والتظاهر والتصعيد، حتّى إسقاط هذه الإجراءات والمنظومة الماليّة الّتي أدّت إلى هذا الانهيار الحاصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر تحرك أمام مصرف لبنان في الحمرا احتجاجا على السياسات المالية والنقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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