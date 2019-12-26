استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر في مكتبه في صيدا مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة ومسؤول مخابرات الجيش في صيدا العقيد سعيد مشموشي، وحضر اللقاء المحامي محي الدين حمود والحاج عبد السلام الصالح، تم الحديث عن الوضع الأمني والاقتصادي في لبنان في ظل الأوضاع الراهنة بشكل عام.
واكد سماحته ان تكليف الرئيس حسان دياب فتح ثغرة امل للمستقبل، آملا ان يكون تشكيل الحكومة من اسماء تحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام وتحوز على ثقة المجتمع اللبناني، لان مهمات المرحلة القادمة ليست سهلة وفيها الكثير من التحديات، حيث يشارك جزء رئيسي من المجتمع الدولي في التحديات الاقتصادية لصالح العدو الإسرائيلي.
كما اكد المجتمعون ان الوضع الأمني في الجنوب افضل بكثير من السابق، ومنوهين باستقرار الامن في مخيمات الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر ماهر حمود: تكليف حسان دياب فتح ثغرة امل للمستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.