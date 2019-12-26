ماهر حمود: تكليف حسان دياب فتح ثغرة امل للمستقبل

استقبل رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ سماحة الشيخ ماهر في مكتبه في صيدا مدير فرع ​مخابرات الجيش​ ال​لبنان​ي في ​الجنوب​ العميد ​فوزي حمادة​ ومسؤول مخابرات الجيش في صيدا العقيد سعيد مشموشي، وحضر اللقاء المحامي محي الدين حمود والحاج عبد السلام الصالح، تم الحديث عن ​الوضع الأمني​ والاقتصادي في لبنان في ظل الأوضاع الراهنة بشكل عام.

واكد سماحته ان تكليف الرئيس ​حسان دياب​ فتح ثغرة امل للمستقبل، آملا ان يكون ​تشكيل الحكومة​ من اسماء تحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام وتحوز على ثقة ​المجتمع اللبناني​، لان مهمات المرحلة القادمة ليست سهلة وفيها الكثير من التحديات، حيث يشارك جزء رئيسي من ​المجتمع الدولي​ في التحديات الاقتصادية لصالح العدو الإسرائيلي.

كما اكد المجتمعون ان الوضع الأمني في الجنوب افضل بكثير من السابق، ومنوهين باستقرار الامن في مخيمات الجنوب.