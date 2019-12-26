عودة طوعية لـ137 نازحًا سوريًا من صيدا بعد تأخير لساعات جراء العاصفة

غادرت دفعة جديدة من ​النازحين السوريين​ من ​مدينة صيدا​، ضمن قوافل العودة الطوعية الّتي تنظّمها ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني، وتضمّ نحو 137 نازحًا بين رجال ونساء وأولاد، بعد تأخير لساعات بسبب اشتداد العاصفة.

فمنذ ساعات الصباح، توافد طالبوا العودة الطوعية من النازحين السوريين المقيمين في صيدا وجوارها إلى "مدينة رفيق الحريري الرياضية" عند مدخل صيدا الشمالي، حيث حدّدت نقطة التجمع لهم، مصطحبين معهم ما خفّ حمله من الأمتعة والحاجيّات الأساسيّة، يواكبهم عناصر ​الأمن العام​ وهيئات إنسانيّة. وكان يُفترض أن يغادروا مع ساعات الصباح بحافلات قادمة من ​سوريا​ لتقلّهم إلى بلادهم، إلّا أنّ اشتداد العاصفة وتعذُّر عبور هذه الحافلات نقطة ​المصنع​ نهارًا، أخّر عودة هؤلاء النازحين لحين تأمين وسائل نقل محليّة بديلة لهم.