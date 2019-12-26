قوى الأمن الداخلي تعمم صورة مواطن مفقود وتطلب المساعدة على إيجاده

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود:

- ​حسن علي​ رميتي (مواليد عام 1982، لبناني) الذي غادر بتاريخ 24/12/٢٠١٩ منزل ذويه الكائن في محلة عين الرمانة-الشياح الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم:393029/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.