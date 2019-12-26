الدفاع المدني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل 12 سيارة على طريق عام فقرا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على إنقاذ مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل 12 سيارة على طريق عام فقرا/ كفردبيان - ​كسروان​".

ولفتت إلى أنّه "تمّ التأكّد من إيصالهم إلى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان".