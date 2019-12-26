"ميني تورنيدو" في بحر صيدا وأضرار بالممتلكات في شارع رياض الصلح بسبب العاصفة

شَهد بحر صيدا زوبعة هوائية صغيرة "ميني تورنيدو"، حيث ضرب الهواء بشدّة سطح الماء في حركة دائريّة متصاعدة، لتصطدم فيما بعد بالحاجز الإسمنتي للكورنيش. كما تسبّبت العاصفة "لولو" بالمزيد من الأضرار في بعض الممتلكات في شارع ​رياض الصلح​ بالقرب من مبنى "​ليبان بوست​" وعند ​البولفار البحري​، حيث أدّت إلى تحطّم واجهة زجاجيّة لسيارة وأحد المحال، وتسبّبت بسقوط خيم وعربات.

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