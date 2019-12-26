إعتصام لمنتسبين إلى مجموعة "مغتربين مجتمعين" أمام مبنى وزارة الخارجية

إعتصم عدد من المنتسبين إلى مجموعة "مغتربين مجتمعين"، أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، وحملوا الأعلام اللبنانية واليافطات، وأطلقوا هتافات منها: "فلو حتى نرجع، يا 17 تشرين، وصلوا وصلوا المغتربين" وغيرها من الشعارات، وسط إجراءات أمنيّة اتّخذتها قوى الأمن الداخلي.
وبعد إنشادهم النشيد الوطني، انطلقوا بمسيرة نحو ساحة النجمة.
ولفت أحد منظمي هذا التحرك مارك تويني، إلى أنّ "مجموعة "مجتمعين مغتربين" وُلدت في 17 تشرين الأول وهي تتماشى مع نبض الثورة، والاعتصام أمام وزارة الخارجية الّتي هي وزارتنا هو كي نقول للطبقة السياسية الفاسدة أن ترحل"، موضحًا أنّ "للمجموعة 45 فرعًا في العالم، وتقوم بنشاطات متعدّدة في الخارج منها التظاهر، جمع التبرعات، إصدار البيانات".
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