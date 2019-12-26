قطع طريق عام حاريصا بسبب انهيار أتربة وصخور وتحويل السير باتجاه الطرقات الداخلية

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع طريق عام حاريصا بسبب انهيار أتربة وصخور، وتتمّ المعالجة حاليًّا من قِبل البلدية والقطعات المعنيّة، تمهيدًا لفتح السير".
ولفتت إلى "تحويل السير باتجاه الطرقات الداخلية في غدير بالاتجاهين".
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