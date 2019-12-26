قطع طريق عام حاريصا بسبب انهيار أتربة وصخور وتحويل السير باتجاه الطرقات الداخلية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع طريق عام ​حاريصا​ بسبب انهيار أتربة وصخور، وتتمّ المعالجة حاليًّا من قِبل البلدية والقطعات المعنيّة، تمهيدًا لفتح السير".

ولفتت إلى "تحويل السير باتجاه الطرقات الداخلية في غدير بالاتجاهين".