نفّذ عدد من الشبان وقفةً احتجاجيّةً أمام فرع "​مصرف لبنان​" في صيدا، تحت شعار "بس تدفعوا مندفع"، وذلك احتجاجًا على السياسة المصرفيّة والماليّة للمصرف، وانخفاض قيمة ​الليرة اللبنانية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة إحتجاجية أمام مصرف لبنان في صيدا تحت شعار "بس تدفعوا مندفع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.