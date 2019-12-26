مناورات بحرية إيرانية روسية صينية









اسماء السيد - نصر المجالي: وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين طهران وواشنطن، تنطلق يوم غد الجمعة، مناورات بحرة مشتركة بين إيران والصين وروسيا لمدة أربعة أيام وسيكون مسرحها شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وأكدت إيران، على لسان الناطق باسم الجيش العميد أبو الفضل شكارجي، أهمية المناورة، وخصوصا أن مسرحها المحيط الهندي وبحر عمان حيث هي من المناطق التجارية المهمة عالميا، وإن الكثير من الدول مطلة عليها.

وقال شكارجي إن إيران أثبتت أنها وراء أمن واستقرار الممرات المائية الدولية وخاصة هذه المنطقة الحيوية مؤكدا أن هذه المناورة هي لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة.

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وأضاف أن هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من إيران والصين وروسيا، وكذلك من أهدافها الأخرى مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، مؤكدا أن منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في موجهة التحديات البحرية.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، على لسان المتحدث باسمها وو تشيان في إفادة صحفية شهرية، نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية في تويتر: "إن الصين سترسل المدمرة (شينينغ) المزودة بصواريخ موجهة إلى التدريبات، التي تستمر من 27 إلى 30 ديسمبر، وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث".

وتزايدت التوترات منذ العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من اتفاق "إيران النووي لعام 2015 مع ست دول" وإعادة فرض الحظر الاحادي على الاقتصاد الإيراني رغم التزام الجمهورية الاسلامية بالاتفاق النووي.