شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية البرلمان" يتابع جهود تطوير مشروعات محطات وشبكات مياه بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طمأن عمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن الجهود المبذولة بمشروع محطة وشبكات مياه الحامول، بمحافظة المنوفية والتى من المقرر الإنتهاء منها أول فبراير 2020، مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه أن يحقق طفرة .

كما استمع الوفد لشرح مفصل بشأن المشروع ومكوناته من (المأخذ - بيارة المياه العكرة – مبنى طلمبات العكرة والمرشحة – بئر التوزيع – عدد (2) مروق – مبنى المرشحات – عدد (2) خزان أرضى – مبنى الكيماويات – مبنى اسطوانات وحقن الكلور – خزانات الشبة السائلة – مبنى الشبة – مبنى طلمبات الروبة – حوض التركيز – أحواض التجفيف – مبنى المحولات – مبنى المولدات – مبنى المخزن والورشة – المبنى الادارى – المسجد – السور).

وتضمن الشرح أن المحطة تعمل بطاقة 600 ل/ث "مرحلة أولى" على مساحة 7 فدان، بإجمالى طول الشبكة 100كم .ط، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، وقد تم نهو تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والكهروميكانيكية بنسبة 60%.

هذا وتفقد الأعضاء و المحافظ مبنى المياه المرشحة والطلمبات ومبنى المرشحات وصالة المواسير ومقر الديزل وإسطوانات الكلور وصالة التشغيل، حيث إلى أن المحطة تخدم مدينة منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، ويستفيد منها 380 ألف نسمة.

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ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب المختصيين لعمل محابس غسيل بالكود طبقًا لمعايير الجودة والأمان حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية قطعة أرض ملك الري بقرية صنصفط مخصصة لإنشاء ملعب رياضي عن طريق حق الانتفاع، ونظرًا لمطالب أهالي القرية بإنشاء مركز رياضي متكامل؛ حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع وزير الري في هذا الشأن من أجل سرعة إنهاء الإجراءات بما يعود بالنفع العام على أهالي القرية.

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ويضم الوفد ، اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسرى الأسيوطى، ونبيل شاهين، وشيرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.