مسئول لبناني: نحتاج لسوريا على كافة الأصعدة

قال وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسن مراد، إن بلاده بحاجة لسوريا على كافة الأصعدة بما في ذلك لمصلحةلبنان.
ودعا مراد في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" إلى إيجاد حلول لتصريف الإنتاج الذي يبدأ أولا بتسهيل التصدير، ثمبضررورة التوجه إلى دمشق للتنسيق معها بما يصب في صالح لبنان.
وكان مراد دعا الأسبوع الماضي إلى الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تلتزم بالثوابت الوطنية و"تتواصل مع الشقيقة سوريا لما في ذلك مصلحة للبنان".
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