بوتين يناقش مع نتنياهو القضايا التي سيطرحها خلال زيارته إلى إسرائيل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر المكتب الصحفي للرئاسية الروسية (الكرملين) - في بيان - أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تطرقا إلى عدد من مسائل العلاقات الثنائية،التي سيجري بحثها في إطار الزيارة المقررة لبوتين إلى إسرائيل في يناير 2020. وأضاف البيان أن بوتين ونتنياهو ناقشا - خلال الاتصال - القضايا الإقليمية الملحة.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجانبين الروسي والإسرائيلي بحثا أيضا الملف النووي الإيراني والوضع في سوريا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو طالب مجدداً بالإفراج عن الإسرائيلية نعاما يسسخار المعتقلة في روسيا.
يُشار إلى أن محكمة روسية قضت - في أكتوبر الماضي - بسجن إسرائيلية أمريكية تدعى نعاما يسسخار، 7 سنوات ونصف لحيازتها 9.6 جرامات من الحشيش أثناء اعتقالها بمطار موسكو في أبريل الماضي.
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