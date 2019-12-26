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أبوالغيط يؤكد خطورة التدخلات غير العربية في أزمتي ليبيا واليمن

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 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطورة التدخلات غير العربية في النزاعات التي تشهدها ليبيا واليمن ودورها السلبي في مفاقمتها.

 

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية مساء اليوم الخميس خلال لقاء أبو الغيط في مسقط مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.

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وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط استمع من

الوزير بن علوي إلى تقديراته بشأن الوضع في كل من ليبيا واليمن، وأنهما اتفقا على أن الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة هذه الأزمات، حيث أكد أبو الغيط خطورة التدخلات غير العربية في هذه النزاعات ودورها السلبي في مفاقمتها.


وأضاف المصدر أن أبوالغيط استعرض مع وزير خارجية السلطنة أوضاع الجامعة

العربية، مؤكداً أن الأزمات العربية انعكست على إمكانياتها وفاعليتها، وأن الاستقطابات القائمة تضع حدوداً لحركتها.


وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط أعرب - لوزير خارجية سلطنة عُمان - عن تمنياته بالشفاء العاجل وطول العمر للسلطان قابوس بن سعيد، مُشيداً بدوره المؤثر في المنطقة، وبحكمته المشهودة في إدارة الشأن الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.
ولفت المصدر إلى أن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع العربي، سواء على صعيد الأزمة الليبية أو اليمنية أو السورية، والوضع في كل من لبنان والعراق.

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