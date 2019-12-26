روسيا تعرب عن خيبة أملها لتمديد العقوبات الأوروبية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن موسكو تشعر بخيبة أمل لتمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نشعر بخيبة أمل لسياسة الاتحاد الأوروبي فيما يخص تمديد القيود على بعض

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القطاعات، أي العقوبات ضد بلدنا. للأسف أضاع الاتحاد الأوروبي فرصة المضي قدما بطريق تحسين العلاقات مع أكبر جار له في القارة"..مشيرة إلى أنه بات واضحا الآن أن طريق العقوبات أحادية الطرف لا تعمل.



وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد القيود الاقتصادية ضد روسيا لمدة نصف عام حتى 31 يوليو 2020.



وساءت العلاقات الروسية-الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية. وبدأت الدول الغربية منذ بداية الأزمة الأوكرانية بفرض عقوبات على شخصيات روسية، بسبب انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، وارتفعت وتيرة العقوبات وحجمها باتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، لتنال لقطاعي المالية والدفاع فضلا عن قطاع الطاقة.