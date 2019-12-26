الرئاسة التونسية تكذب إردوغان

في الوقت الذي نفت مؤسسة الرئاسة التونسية، أمس، وجود أي حلف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أمس، تقهقر الميليشيات وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس، وأول منطقة ملاصقة لمنطقة صلاح الدين.

وذكرت صفحة المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي، أن الغارات الليلية استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت.

لا حلف مع الوفاق

نفت مؤسسة الرئاسة التونسية، أمس، وجود أي حلف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا ردا على ما ورد في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، في خطاب بأنقرة عن وجود اتفاق مع الرئيس التونسي أثناء زيارته أمس إلى تونس، لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

كما تحدث وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في مؤتمر صحفي أمس في تونس العاصمة، عن تحالف مع تركيا والجزائر وتونس لدعم التعاون الاقتصادي، ولكن أيضا «لدعم الاستقرار السياسي والأمني».

تصعيد تركي

صعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، نبرة تدخله في شؤون الدول الأخرى، بعدما قالت أنقرة إنها سترسل قوات إلى ليبيا في يناير المقبل، بعد عرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، وذلك في ختام زيارته تونس التي بحث فيها التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر أمس، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.

تنسيق كامل

تشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي عند الطلب، على أن يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

خدمات تدريبية

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تشمل أيضا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين، إلى جانب المناورات المشتركة، والصناعات الخاصة بالأمن والدفاع.

الخدمات الطبية

تشمل الاتفاقية أيضا التعاون في مجال الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والإلكترونيات والدفاع «السيبراني» الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه وغيرها.

رسائل أبوالغيط

بعث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط برسائل للعرب رصد خلالها سيناريوهات مستقبل المنطقة العربية، وقال إن هنالك مصادر أساسية للخطر الذي يهدد الأمن القومي العربي وهي: السياسات ومحاولات الهيمنة والأطماع الإيرانية والتركية والإسرائيلية، داعيا العرب إلى أن يكونوا أكثر جرأة في التفكير بحلول نوعية تحفظ أمنهم القومي.

وشدد أبوالغيط في محاضرة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، بعنوان «العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية»، على أن بقاء القضية الفلسطينية من دون حل يضعف من قدرة التصدي لإيران التي طالما استغلت هذه القضية بقدر لا مثيل له من الانتهازية السياسية.

أبرز بنود اتفاق السراج وإردوغان الأمني

- دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة لنقل خبرات التدريب

- توفير التدريب والمعلومات التقنية والدعم والتطوير

- توفير الأسلحة والمعدات للقوات البرية والبحرية والجوية

- المناورات المشتركة، والتعاون في الصناعات الدفاعية