مقتل 14 جنديا خلال هجوم إرهابي في النيجر

قتل 14 جنديا، أمس الأربعاء، خلال هجوم شنه مسلحون إرهابيون في منطقة "تيلابيري" في غرب النيجر.

وذكرت وزارة الداخلية النيجرية، اليوم الخميس في بيان، أن "قافلة من رجال الدرك وعناصر الحرس الوطني الذين كانوا يرافقون فرق التسجيل في الانتخابات في بلدية سانام (دائرة أبالا) تعرضت لكمين من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح".

وأضاف بيان الوزارة أنه "في نهاية معركة شرسة (...)، قضى سبعة من رجال الدرك وسبعة من الحرس".

وتتعرض النيجر لهجمات من منظمات إرهابية أبرزها بوكو حرام التي انطلقت من نيجريا إضافة إلى جماعات أخرى قادمة من شمال مالي.

وتستهدف تلك الهجمات الإرهابية قوات الأمن النيجرية والقرى الآمنة.

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