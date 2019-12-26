كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 ديسمبر 2019 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن الرئيس العراقي “برهم صالح” أنه وضع استقالته أمام البرلمان العراقي اليوم الخميس رافضا تسمية العيداني مرشحا لرئاسة الحكومة وصرح “صالح” قائلاً أتقدم باستقالتي لأؤكد أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية المزيد من الأخبار ما سر الموقف الأمريكي غير الحاسم من طرفي النزاع في ليبيا؟ Advertisements ترشيح صديق قاسم سليماني لرئاسة وزراء العراق يتحدى مطالب المحتجين وأفادت مصادر مقربة من الرئيس العراقي أنه غادر بغداد إلى السليمانية بعد إبلاغ البرلمان استعداده للاستقالة ولاحقاً أعلنت رئاسة البرلمان العراقي انها استلمت رسالة الرئيس التي هدد فيها بالاستقالة وستبحث الرد خلال يومين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي “برهم صالح” يقدم استقالته أمام البرلمان رافضاً تسمية “العيداني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.