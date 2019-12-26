كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: مقتل أو إصابة 100 ألف مدني في أفغانستان خلال عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن أكثر من 100 ألف مدني أفغاني قتلوا أو جرحوا خلال العقد الماضي، في وقت جددت دعواتها لإنهاء النزاع الدامي المستمر منذ 18 عاماً.

وجاء الإعلان بينما تتواصل المحادثات بين حركة طالبان وواشنطن بهدف إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضات في سبتمبر الماضي رداً على هجمات نفّذها المتمردون، ولكن القتال لا يزال متواصلاً في أنحاء البلاد بينما يدفع المواطنون الأفغان الثمن الأكبر للعنف.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو في بيان: "أقر بحزن شديد أن عدد الضحايا في صفوف المدنيين تجاوز مؤخراً 100 ألف في السنوات الـ 10 الماضية فقط، منذ بدأت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) تسجيل الضحايا المدنيين بشكل منتظم".

وأضاف "تحضّ الأمم المتحدة المشاركين في جميع جهود السلام بالتفكير بملايين الأفغان العاديين، خصوصاً ضحايا النزاع الذين يريدون فرصة للعيش بسلام ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم". Advertisements

ونشرت الحصيلة الجديدة بعد أيام من إعلان المسؤولين النتائج الأولية الجديدة لانتخابات أفغانستان الرئاسية الأخيرة التي تظهر أن الرئيس أشرف غني يتّجه للفوز بولاية ثانية، ولطالما اعتبرت طالبان أن غني مجرّد دمية في أيدي الولايات المتحدة ورفضت التفاوض معه، ما دفع كثيرين للتخوّف من احتمال تواصل القتال إذا أبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً نهائياً مع الحركة المتمردة.

وتحدثت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا العام عن مقتل عدد غير مسبوق من المدنيين أو إصابتهم في أفغانستان بين الأول من يوليو، و30 سبتمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أن 1174 شخصاً قتلوا وجرح 3139 في تلك الفترة.