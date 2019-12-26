كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتلة "الحكمة النيابية" ترفض استقالة الرئيس العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت كتلة الحكمة النيابية المقربة من الزعيم الشيعي عمار الحكيم في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، من الرئيس العراقي برهم صالح بالبقاء في منصبه رئيساً لجمهورية العراق لحماية البلاد.

وذكرت الكتلة في بيان صحفي: "نجدد موقفنا الداعم لترشيح رئيس وزراء مستقل غير جدلي ينال رضا الشارع العراقي، كما نثمن موقف رئيس الجمهورية، برهم صالح، للحفاظ على العراق"، وأكدت كتلة الحكمة النيابية موقفها الداعم لترشيح رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية المقبلة.

وكان الرئيس العراقي قد أعلن استعداده للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان، بعد اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني مرشح كتلة البناء لتشكيل الحكومة الجديدة.