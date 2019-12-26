كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتلة "الحكمة النيابية" ترفض استقالة الرئيس العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الرئيس العراقي قد أعلن استعداده للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان، بعد اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني مرشح كتلة البناء لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال برهم صالح، إن "حركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية"، مضيفا أن المصلحة تستوجب تهدئة الأوضاع والاستجابة لإرادة الشعب العراقى الذى يعد مصدر شرعية السلطات جميعا.
وتابع الرئيس العراقى بالقول، إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضى، وحتى الآن احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.