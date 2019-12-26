كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تنقذ 15 مهاجرا قبالة سواحل "كِنت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ حرس الحدود وخفر السواحل البريطانيين، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 15 شخصا يعتقد أنهم مهاجرون قبالة سواحل كِنت بجنوب شرق إنجلترا.

وأضافت القناة أنها شهدت نقل مسؤولين من حرس الحدود لهؤلاء الأشخاص إلى ميناء دوفر.

Advertisements

ونقلت عن خفر السواحل قوله إنه ”نسق عملية بحث وإنقاذ استجابة لعدد من الوقائع قبالة كِنت بالتعاون مع قوة الحدود“.

وأضاف خفر السواحل أن السلطات أرسلت طائرة هليكوبتر وثلاثة قوارب. ولم يحدد هوية هؤلاء الأشخاص أو ملابسات العثور عليهم.

وتعترض دوريات الحدود البريطانية من حين لآخر مهاجرين يحاولون عبور القناة قادمين من فرنسا. وانتشلت أكثر من 148 ممن يعتقد أنهم مهاجرون، بينهم نساء وأطفال، من قوارب في المنطقة في وقت سابق من الشهر.