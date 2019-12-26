كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية المكسيكية تستدعي القائم بالأعمال البوليفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية المكسيكية، القائم بالأعمال البوليفي احتجاجا على التحرش والترهيب لدبلوماسييها في لاباز.

وتتهم المكسيك منذ يوم الاثنين بوليفيا بتكثيف الوجود الشرطي أمام سفارتها وترهيب الدبلوماسيين.

ويأتي الخلاف في أعقاب فتور في العلاقات بعدما منح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اللجوء‭‭ ‬‬السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موارليس، وهو يساري مثله.

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وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إنها تُطالب بعقد اجتماع يوم الخميس يفسر فيه القائم بالأعمال البوليفي ”سلوك السلطات البوليفية“.

وأضاف البيان أن تسعة أشخاص موجودون في منشآت دبلوماسية في بوليفيا تحت حماية المكسيك.

وفي خطاب إلى وزارة الخارجية البوليفية بتاريخ يوم الثلاثاء، قالت السفارة المكسيكية إن عدد أفراد الشرطة الذي يحيط بمنشآتها قد ارتفع منذ نوفمبر تشرين الثاني وإنها اكتشفت طائرات تجسس مسيرة فوق المباني الدبلوماسية.

وأضاف الخطاب الذي نُشر ليل الأربعاء ”الأمر أكثر من كونه حماية لهذه المواقع والشخصيات الدبلوماسية المكسيكية ... إنهم يرهبون هؤلاء العاملين ويعبثون بسلام وهيبة هذا التمثيل الدبلوماسي.“