كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فصائل فلسطينية: سنقلص الاحتجاجات على الحدود مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقول مسؤولون في مجال الصحة في غزة إن "214 فلسطينياً استشهدوا منذ بداية الاحتجاجات في مارس 2018 والتي تنظم كل يوم جمعة، فيما قُتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على الحدود أثناء الاحتجاجات خلال تلك الفترة:.
ومع ذلك خفت حدة الاحتجاجات في الشهور القليلة الماضية، ويعزو محللون تراجعها لجهود دبلوماسية تقوم بها مصر والأمم المتحدة للحيلولة دون حدوث مزيد من التصعيد بين إسرائيل وحماس.
وقالت اللجنة الوطنية العليا، وهي مجموعة من الفصائل في غزة ومنظمات المجتمع المدني التي تنظم الاحتجاجات، إنه "سيكون هناك احتجاج يوم غد الجمعة لكن الاحتجاجات بعد ذلك ستُنظم شهرياً وفي المناسبات الوطنية".
ويطالب المحتجون بإنهاء الحصار الأمني الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، وبمنح الفلسطينيين حق العودة للأراضي التي فر منها أسلافهم أو أُجبروا على الفرار عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، وترفض إسرائيل منح مثل هذا الحق قائلة إن ذلك سيُقوض الأغلبية اليهودية فيها.
واحتلت إسرائيل غزة في حرب عام 1967 لكنها سحبت قواتها ومستوطنيها من القطاع في عام 2005، وتقول إن "حصار غزة ضروري لمنع وصول الأسلحة لحركة حماس التي خاضت 3 حروب مع إسرائيل وأطلقت ألوف الصواريخ عليها خلال السنوات الـ 10 الماضية".