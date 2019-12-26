كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

تدرس الرئاسة السورية، إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة، بسبب سرقتها للنفط السوري.

رفض الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، تسمية مرشح الكتلة البرلمانية المدعومة من إيران لرئاسة الوزراء، قائلًا إنه يفضل الاستقالة بدلًا من تعيين شخص يرفضه المحتجون في هذا المنصب، وفقاً لما اوردته "رويترز".

أخبار عالمية عاجلة اليوم || خسائر بشرية في قصف هندي باكستاني متبادل في كشمير