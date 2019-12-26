داعية إماراتي يهاجم المتضامنين مع مسلمي الإيغور ويتهمهم بالتحريض على الصين

هاجم إمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وسيم يوسف، المتضامنين مع المسلمين الإيغور، وما وصفه بالتحريض ضد الصين على خلفية الانتهاكات، التي تقوم بها ضد المسلمين، متهما إيغوريين بالتطرف.

وعبر صفحته على “تويتر”، نشر الإمام يوسف فيديو لما قاله إنه “هجمات إرهابية” من إيغوريين في الصين.

وكتب الإمام نفسه: “طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على الصين، بغض النظر عن رأيك، لكن السؤال: هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني؟!”.

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وتابع يوسف: “لا تنظر بعين واحدة، تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في الصين، فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على الصين الآن؟”.

وفي يوليوز الماضي، أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن شكره للإمارات على دعمها لسياسات بلاده بخصوص أقلية الإيغور المسلمة في إقليم “شينغيانغ”، المعروف بـ”تركستان الشرقية”.