“سكاي سبور”.. إبراهيموفيتش يوقع في كشوفات ميلان

أعلنت شبكة “سكاي سبور” الإيطالية اليوم الخميس، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وافق على الانضمام إلى نادي إسي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت أن إبراهيموفتش سينخرط رسميا في التداريب الجماعية لميلان، الاثنين القادم، ليعود بذلك اللاعب إلى ناديه السابق.

وكان صاحب 38 عاما، لعب في صفوف الفريق الإيطالي بين موسمي 2010 و2012، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وإلى جانب ميلان وباريس سان جيرمان، دافع إبراهيموفتش على ألوان أندية، مالمو السويدي، وأجاكس أمستردام الهولندي، ويوفنتوس، وانتر ميلان الإيطاليين، ثم برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ولوس أنجلس غالاكسي الأمريكي.

يذكر أن ميلان، يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق من 6 انتصارات، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 8 مناسبات.