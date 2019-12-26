عضوية “الليكود” في الاتحاد الديمقراطي الدولي تثير جدلا داخل حزب الاستقلال

أثار كشف الاتحاد الديمقراطي الدولي للقائمة الكاملة لأعضائه، جدلا داخل حزب الاستقلال، بعدما تبين أن هذا الاتحاد الذي يحضر فيه باستمرار أحد قيادات حزب نزار بركة، يضم كذلك حزب الليكود الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة “المساء”، في عددها اليوم الخميس، أن مصادر من حزب الاستقلال فوجئت بورود الحزب الإسرائيلي ضمن المنظمات النشيطة في الاتحاد، في الوقت الذي يمثل حزب الاستقلال في أنشطة هذه المنظمة أحد قيادييه، وهو برلماني، وكان مسؤولا في وزارة الصحة.

وأوضح المصدر الحزبي ذاته أن هذا الحضور، يعتبر منافيا لموقف حزب الاستقلال الثابت بخصوص القضية الفلسطينية.

وقال المصدر ذاته إن البرلماني الاستقلالي يشارك في معظم أنشطة هذه المنظمة، وينتقل بين مختلف العواصم، على الرغم من أن حزب الليكود ينخرط أيضا في هذه المنظمة.

يذكر أن آخر حضور لهذا القيادي الاستقلالي في الاتحاد الديمقراطي الدولي، كان خلال بداية شهر دجنبر الجاري، في أشغال منتدى نظم في العاصمة الأمريكية واشنطن.