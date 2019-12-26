شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 73 مستوطنًا، و15 طالبًا يهوديًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروح حول “الهيكل المزعوم”.

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