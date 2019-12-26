شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المفوضية الأوروبية : بريطانيا ترحل وقلبي ينفطر حزناً والان نبدء بالتفاصيل

كتب نائب المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس في "رسالة حب" إلى بريطانيا قبل خروجها من الاتحاد الاوروبي (بريكست) ونشرتها صحيفة "جارديان" ، إن بريطانيا "ستكون دائما موضع ترحيب للعودة" إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف : "شعرت بألم بالغ عندما قررتم الرحيل.. لكن في الوقت نفسه، أجد ارتياحا في التفكير بأن الروابط الأسرية لا يمكن أبدا حقيقة أن تتقطع".

وتذكر تيمرمانس وقت أن كان تلميذا في احدى المدارس البريطانية في روما، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين، وبريطانيا كانت دائما جزءا منه. وكتب يقول: "الآن ترحلون، وقلبي ينفطر من الحزن".