بالفيديو: سيرين عبد النور 'تغرق' في شوارع لبنان!

تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور للغرق بسيارتها بسبب العاصفة "لولو" التي ضربت لبنان وتسببت بإغراق بعض الشوراع والبيوت. ونشرت سيرين مقطع فيديو التقطته أثناء تواجدها بالشارع، وعلقت قائلة: "وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي".



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