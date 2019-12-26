لقاءان اوروبيان يحضران النوارس لدوري ابطال آسيا

وسيلعب الزوراء في الملحق المؤهل الى دور المجموعات، إذ سيواجه بيندكور الاوزبكي في الـ21 من شهر كانون الثاني وفي حال تغلب على الفريق الاوزبكي، سيواجه العين الاماراتي في الـ28 من الشهر المقبل.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة النادي وعدد من اللاعبين والكادر التدريبي، التقوا بوزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم في مقر الوزرا ة من اجل بحث مستقبل النادي ومشاركته في ملحق دوري أبطال آسيا 2020".



واضاف أن "اللقاء مع الوزير، كان مثمراً من جميع النواحي، خصوصا المصارحة بكل شيء واسباب الازمة المالية التي يمر بها النادي"، مبيناً ان "وزير النقل اكد لادارة النادي، انه سيطلق منحة مالية لدعم الفريق يوم الاثنين المقبل".

واوضح أن "الكادر التدريبي طالب باقامة معسكر تدريبي على مستوى عالٍ وبدوره وافق الوزير على اقامة المعسكر، حيث سيعسكر النوارس في تركيا للفترة من 10-17 كانون الثاني المقبل".



وتابع أن "الفريق سيخوض مباراتين وديتين في الـ13 والـ16 من الشهر المقبل امام اندية اوروبية متواجدة في تركيا خلال الفترة المحددة"، مبيناً ان "الفريق سيغادر الى اوزباكستان في الـ18 من الشهر المقبل تحضيراً لمواجهة بيندكور في الـ21 من الشهر ذاته".

واتم رشيد أن "الوزير اكد دعمه الكامل للفريق معنوياً ومادياً من اجل رفع اسم الكرة العراقية عالياً في البطولة القارية الاهم"، مبيناً ان "ازمة النوارس في الطريق الى الزوال، لاسيما بعد الوعود التي قدمها الوزير للنادي".