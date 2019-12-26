مكتب السيستاني يعلن السبت المقبل الاول من جمادى الاولى

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ربيع الآخر".

وأضاف، أن "يوم السبت الموافق (١٢/٢٨/ ٢٠١٩ م) هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤١ للهجرة".