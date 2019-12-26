أعلن مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني، اليوم الخميس، أن يوم السبت المقبل هو غرة شهر جمادى الاولى.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ربيع الآخر".
وأضاف، أن "يوم السبت الموافق (١٢/٢٨/ ٢٠١٩ م) هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤١ للهجرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب السيستاني يعلن السبت المقبل الاول من جمادى الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.