ائتلاف النصر يدعو رئيس الجمهورية للاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية

أعلن ائتلاف النصر، الخميس، عن رفضه استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، داعيا اياه لسحبها والاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية، فيما حمّل القوى الرافضة لاجراء اصلاحيات حقيقية كامل المسؤولية. وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نرفض استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، وندعو لسحبها والاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية"، مؤكدا أن "المصالح الوطنية والشرعية الشعبية تقتضيان من القوى السياسية دعم الحلول الملبية لطموحات الشعب، وترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة".



وشدد الائتلاف على، "ضرورة اجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية بما يؤسس لمرحلة مؤقتة قادرة على اخراج البلاد من ازمتها"، لافتا الى أن "الاصرار على بقاء هذه المعادلة سيقود الى المجهول، وستتحمل القوى الرافضة لاجراء اصلاحيات حقيقية كامل المسؤولية امام الله والوطن والتاريخ".

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