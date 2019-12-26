روسيا تؤكد ضرورة حل الأوضاع في ليبيا سلميا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا مع التركيز على ضرورة التسوية السلمية للأزمة.

وجاء في بيان الكرملين أنه "تم مناقشة الوضع في ليبيا، وركز الجانبان على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، وفي هذا الصدد تم الإعراب عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو قلقة إزاء الأوضاع في ليبيا.

وأشار إلى أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك.

وردا على سؤال بشأن عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: إن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل إلى تسوية بل سيضر بالعملية السلمية.

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وأضاف: "لكن نرحب بأي محاولات من دول أخرى من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة".





يذكر أن تركيا تقدم الدعم لحكومة فايز السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

وكان السراج وأردوغان قد قررا تفعيل مذكرتي التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة بينهما في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تقتضي إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

وسبق أن لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهديدات بالتدخل العسكري في ليبيا، وإرسال جنوده لمساندة مليشيات الوفاق وفقا للمذكرة الموقّعة مع السراج.